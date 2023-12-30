Верховный суд: В 2023 году в суды первой инстанции передано до 280 тыс. дел

В 2023 году в Азербайджане в суды первой инстанции передано до 280 тыс. дел.

В 2023 году в Азербайджане в суды первой инстанции передано до 280 тыс. дел.

Об этом Report сообщил председатель Гражданской коллегии Верховного суда, член Судебно-правового совета Санан Гаджиев.

По его словам, было рассмотрено до 200 тыс. гражданских, более 22 тыс. уголовных, 40 тыс. административных и 15 тыс. коммерческих дел.

Гаджиев сообщил, что в 2023 году всего в Верховный суд было передано 13,5 тыс. дел, из них 5,6 тыс. гражданских, 3,4 тыс. уголовных, 3,7 тыс. административных и 760 коммерческих дел.

"Анализ текущего и прошлого года показывает, что только 10 процентов гражданских дел, поступивших в суд первой инстанции, доходят до апелляционных судов, и только 30 процентов дел, поступивших в апелляцию, доходят до Верховного суда. Выходит, что стороны в 90% случаев соглашаются с решением суда первой инстанции, и в 70% случаев с решением апелляционного суда", - отметил Гаджиев.