Верховный суд объявил порядок рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан

Пленум Верховного суда огласил решение "О практике применения законодательства в коммерческих спорах с иностранным элементом" относительно порядка рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в Азерб

Пленум Верховного суда огласил решение "О практике применения законодательства в коммерческих спорах с иностранным элементом" относительно порядка рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в Азербайджане.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Верховного суда.

Согласно решению, при рассмотрении коммерческих споров с иностранным элементом (с участием иностранных физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью) в коммерческих судах для правильного решения материальных и процессуальных правовых вопросов важно учитывать нормы законодательства Азербайджанской Республики, а также нормы международных соглашений, сторонником которых является Азербайджанская Республика.