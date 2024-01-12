О нас

Верховный суд объявил порядок рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан

Верховный суд объявил порядок рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан Пленум Верховного суда огласил решение "О практике применения законодательства в коммерческих спорах с иностранным элементом" относительно порядка рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в Азерб
Внутренняя политика
12 января 2024 г. 16:18
Верховный суд объявил порядок рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан

Пленум Верховного суда огласил решение "О практике применения законодательства в коммерческих спорах с иностранным элементом" относительно порядка рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в Азербайджане.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Верховного суда.

Согласно решению, при рассмотрении коммерческих споров с иностранным элементом (с участием иностранных физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью) в коммерческих судах для правильного решения материальных и процессуальных правовых вопросов важно учитывать нормы законодательства Азербайджанской Республики, а также нормы международных соглашений, сторонником которых является Азербайджанская Республика.

Ознакомиться с данным решением можно по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmə xarici vətəndaşların kommersiya mübahisələrinə baxılması qaydasını açıqlayıb

Экслюзивные новости

BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi