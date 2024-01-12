Верховный суд объявил порядок рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан

Пленум Верховного суда огласил решение "О практике применения законодательства в коммерческих спорах с иностранным элементом" относительно порядка рассмотрения коммерческих споров иностранных граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью в Азербайджане.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Верховного суда.
Согласно решению, при рассмотрении коммерческих споров с иностранным элементом (с участием иностранных физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью) в коммерческих судах для правильного решения материальных и процессуальных правовых вопросов важно учитывать нормы законодательства Азербайджанской Республики, а также нормы международных соглашений, сторонником которых является Азербайджанская Республика.
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