Верховный суд Нахчывана утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис

В Верховном суде Нахчыванской Автономной Республики 20 сентября прошло заседание в порядке конституционного производства по результатам выборов в Верховный Меджлис НАР, состоявшихся 1 сентября 2024 года.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, на заседании судья Верховного суда НАР Али Аллахвердиев выступил с докладом о проверке и утверждении результатов выборов.
После этого объявлено решение Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики о проверке и утверждении результатов выборов в Верховный Меджлис НАР.