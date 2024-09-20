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Верховный суд Нахчывана утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис

Верховный суд Нахчывана утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис 17:27
Внутренняя политика
20 сентября 2024 г. 17:51
Верховный суд Нахчывана утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис

В Верховном суде Нахчыванской Автономной Республики 20 сентября прошло заседание в порядке конституционного производства по результатам выборов в Верховный Меджлис НАР, состоявшихся 1 сентября 2024 года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на заседании судья Верховного суда НАР Али Аллахвердиев выступил с докладом о проверке и утверждении результатов выборов.

После этого объявлено решение Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики о проверке и утверждении результатов выборов в Верховный Меджлис НАР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan Ali Məhkəməsi Ali Məclisə seçkilərin nəticələrini təsdiqləyib

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