О нас

Верховный суд Азербайджана упростил процедуру выплаты алиментов

Верховный суд Азербайджана упростил процедуру выплаты алиментов Верховный суд Азербайджана упростил процедуру выплаты алиментов.
Внутренняя политика
25 декабря 2023 г. 16:46
Верховный суд Азербайджана упростил процедуру выплаты алиментов

Верховный суд Азербайджана упростил процедуру выплаты алиментов.

Об этом сообщили Report в Верховном суде.

Судебный состав Верховного суда, состоящий из всех судей, входящих в состав Гражданской и Коммерческой коллегий, постановил, что требование, предусмотренное статьей 55.3 Семейного кодекса, является обращением об установлении порядка исполнения постановления. При рассмотрении иска об удержании алиментов обращение по этому поводу разрешается в порядке, предусмотренном статьей 220.6 Гражданско-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении алиментов, удерживаемых по решению суда, данный вопрос решается на основании заявления должника в порядке, предусмотренном статьей 231.1 Гражданско-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmə alimentin ödənilməsi ilə bağlı proseduru sadələşdirib

Другие новости из категории

Эльбай Гасымзаде награжден орденом Эмек 2-й степени
Эльбай Гасымзаде награжден орденом "Эмек" 2-й степени
25 декабря 2023 г. 16:46
На проведение очередного конкурса Восхождение выделен 1 млн манатов
На проведение очередного конкурса "Восхождение" выделен 1 млн манатов
25 декабря 2023 г. 15:19
Выделены средства на капитальный ремонт автодороги в Гейчае
Выделены средства на капитальный ремонт автодороги в Гейчае
25 декабря 2023 г. 13:56
Совет старейшин поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах
ФотоСовет старейшин поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах
25 декабря 2023 г. 11:52
Меджид Чайбасарский награжден орденом Эмек 2-й степени
Меджид Чайбасарский награжден орденом "Эмек" 2-й степени
25 декабря 2023 г. 11:32
Рамиль Усубов награжден орденом Шараф
Рамиль Усубов награжден орденом "Шараф"
25 декабря 2023 г. 11:28
Мухаммед Гулузаде: Европейский суд выносит политизированные решения против Азербайджана
Мухаммед Гулузаде: Европейский суд выносит политизированные решения против Азербайджана
25 декабря 2023 г. 10:47
Ровзат Гасымов: В ЦИК поступают незначительные жалобы на нарушения на выборах  
Ровзат Гасымов: В ЦИК поступают незначительные жалобы на нарушения на выборах  
25 декабря 2023 г. 10:41
Начинается суд над экстрадированным из Грузии в Азербайджан лицом
Начинается суд над экстрадированным из Грузии в Азербайджан лицом
25 декабря 2023 г. 10:16
Сегодня начинаются региональные форумы Национального форума НПО
Сегодня начинаются региональные форумы Национального форума НПО
25 декабря 2023 г. 08:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi