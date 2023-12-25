Верховный суд Азербайджана упростил процедуру выплаты алиментов

Верховный суд Азербайджана упростил процедуру выплаты алиментов.

Верховный суд Азербайджана упростил процедуру выплаты алиментов.

Об этом сообщили Report в Верховном суде.

Судебный состав Верховного суда, состоящий из всех судей, входящих в состав Гражданской и Коммерческой коллегий, постановил, что требование, предусмотренное статьей 55.3 Семейного кодекса, является обращением об установлении порядка исполнения постановления. При рассмотрении иска об удержании алиментов обращение по этому поводу разрешается в порядке, предусмотренном статьей 220.6 Гражданско-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении алиментов, удерживаемых по решению суда, данный вопрос решается на основании заявления должника в порядке, предусмотренном статьей 231.1 Гражданско-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.