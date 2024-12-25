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Верховный Меджлис утвердил проект бюджета Нахчывана на 2025 год

Верховный Меджлис утвердил проект бюджета Нахчывана на 2025 год 18:29
Внутренняя политика
25 декабря 2024 г. 19:01
Верховный Меджлис утвердил проект бюджета Нахчывана на 2025 год

Проект бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2025 год утвержден в Верховном Меджлисе.

Как сообщает местное бюро Report, проект бюджета был рассмотрен в третьем чтении на осенней сессии Верховного Меджлиса седьмого созыва под председательством первого заместителя председателя парламента Нахчыванской АР Бахтияра Мамедова.

Премьер-министр Нахчывана Джейхун Джалилов выступил с докладом о социально-экономическом развитии автономной республики и бюджете на 2025 год.

Наряду с проектом бюджета был также вынесен на голосование и принят проект постановления "О смете расходов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики на 2025 год".

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