О нас

Верховный Меджлис НАР утвердил назначение нового заместителя премьер-министра

Верховный Меджлис НАР утвердил назначение нового заместителя премьер-министра Верховный Меджлис Нахчывана утвердил назначение Бахтияра Мамедова новым заместителем премьер-министра Автономной Республики.
Внутренняя политика
1 августа 2023 г. 13:21
Верховный Меджлис НАР утвердил назначение нового заместителя премьер-министра

Верховный Меджлис Нахчывана утвердил назначение Бахтияра Мамедова новым заместителем премьер-министра Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, решение было принято 1 августа на внеочередной сессии законодательного органа Автономной Республики.

На сессии был утвержден указ председателя Верховного меджлиса Нахчывана о назначении заместителя премьер-министра НАР.

Отметим, что Бахтияр Ибрагим оглу Мамедов был назначен заместителем премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики 20 июня.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ali Məclisi Baş nazirə yeni müavin təyin olunmasını təsdiqləyib

Самое читаемое

Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
Главными адресатами ненефтяного экспорта Азербайджана стали Россия и Турция
28 июля 2023 г. 19:55
В Молдове будет открыто посольство Греции
В Молдове будет открыто посольство Греции
29 июля 2023 г. 09:10
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
На юго-западе Турции начался сильный пожар на складе вторсырья
29 июля 2023 г. 14:14
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi