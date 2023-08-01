Верховный Меджлис НАР утвердил назначение нового заместителя премьер-министра

Верховный Меджлис Нахчывана утвердил назначение Бахтияра Мамедова новым заместителем премьер-министра Автономной Республики.

Верховный Меджлис Нахчывана утвердил назначение Бахтияра Мамедова новым заместителем премьер-министра Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, решение было принято 1 августа на внеочередной сессии законодательного органа Автономной Республики.

На сессии был утвержден указ председателя Верховного меджлиса Нахчывана о назначении заместителя премьер-министра НАР.

Отметим, что Бахтияр Ибрагим оглу Мамедов был назначен заместителем премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики 20 июня.