Верховный Меджлис Нахчывана поздравил президента Ильхама Алиева

"От имени Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и общественности Автономной Республики поздравляем президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с восстановлением суверенитета Азербайджанской Республики".

"От имени Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и общественности Автономной Республики поздравляем президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с восстановлением суверенитета Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении первого заместителя председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азера Зейналова на первом заседании XI (осенней) сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.