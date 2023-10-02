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Верховный Меджлис Нахчывана поздравил президента Ильхама Алиева

Верховный Меджлис Нахчывана поздравил президента Ильхама Алиева "От имени Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и общественности Автономной Республики поздравляем президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с восстановлением суверенитета Азербайджанской Республики".
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 17:28
Верховный Меджлис Нахчывана поздравил президента Ильхама Алиева

"От имени Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики и общественности Автономной Республики поздравляем президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с восстановлением суверенитета Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении первого заместителя председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азера Зейналова на первом заседании XI (осенней) сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики шестого созыва.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvan Ali Məclisi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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