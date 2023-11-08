Верховный главнокомандующий: Приостановление в то время войны было нашим осознанным выбором

После Шушинской победы враг фактически был готов капитулировать и через день подписал акт о капитуляции. И мы остановили войну.

После Шушинской победы враг фактически был готов капитулировать и через день подписал акт о капитуляции. И мы остановили войну.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"В то время наши Вооруженные силы были в шаге от Ханкенди. Приостановление в то время (после Шушинской победы – ред.) войны было нашим осознанным выбором. То, что мы сегодня проводим вот здесь - на центральной пощади города Ханкенди военный парад, еще раз показывает, насколько это был правильный, мудрый шаг", - отметил глава государства.