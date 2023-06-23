Верховный главнокомандующий: Мы развиваем наши ВС на основе единой программы

Сегодня мы развиваем наши Вооруженные силы на основе единой программы, и я уверен, что уже в ближайшее время наша армия поднимется на новый, высокий уровень.

Сегодня мы развиваем наши Вооруженные силы на основе единой программы, и я уверен, что уже в ближайшее время наша армия поднимется на новый, высокий уровень.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Сегодня Азербайджанская армия сильнее той Азербайджанской армии, которая проявила героизм и профессионализм во время войны", - отметил глава государства.