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Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир

Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении.
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 21:51
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир

Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Если в свое время оно говорило, что "Карабах – это Армения, и точка", то сейчас говорит "Карабах – это Азербайджан" и не только говорит, даже не забывает указывать размеры нашей территории. Правда, оно сделало это не по своей воле, а было вынуждено сделать это благодаря "железному кулаку". Но факт налицо. Какой статус может быть после признания Арменией Карабаха составной частью Азербайджана у криминального режима, который 30 лет бесчинствовал в Карабахе? Какие у него могут быть государственные атрибуты? Какие могут быть выборы?", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Commander-in-Chief: Karabakh is the territory of Azerbaijan and this is recognized by the whole world 
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və bunu bütün dünya tanıyır"

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