Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир

Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении.

Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении.

Как сообщает Report , об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Если в свое время оно говорило, что "Карабах – это Армения, и точка", то сейчас говорит "Карабах – это Азербайджан" и не только говорит, даже не забывает указывать размеры нашей территории. Правда, оно сделало это не по своей воле, а было вынуждено сделать это благодаря "железному кулаку". Но факт налицо. Какой статус может быть после признания Арменией Карабаха составной частью Азербайджана у криминального режима, который 30 лет бесчинствовал в Карабахе? Какие у него могут быть государственные атрибуты? Какие могут быть выборы?", - отметил глава государства.