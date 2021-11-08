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Верховный главнокомандующий: II Карабахская война – блестящая страница славной истории

Верховный главнокомандующий: II Карабахская война – блестящая страница славной истории "Сегодня мы отмечаем День Победы в Шуше. Весь Азербайджан отмечает этот славный праздник. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил историческую справедливость".
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 14:07
Верховный главнокомандующий: II Карабахская война – блестящая страница славной истории
Ильхам Алиев

"Сегодня мы отмечаем День Победы в Шуше. Весь Азербайджан отмечает этот славный праздник. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил историческую справедливость".

Как сообщает Report, об этом 8 ноября заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Мы выполнили историческую миссию, изгнав противника с родных земель. За 44 дня Азербайджан уничтожил все 30-летние укрепления, боевые позиции Армении, одержал историческую Победу, уничтожив армянскую армию. Эту славную победу нашему народу подарили наши военнослужащие. Вторая Карабахская война – блестящая страница нашей славной истории. Я говорил, что никогда азербайджанский народ не смирится с оккупацией, и мы мобилизовали все силы, чтобы покончить с оккупацией, прогнали врага с наших исторических земель", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Supreme Commander-in-Chief: 2nd Karabakh war - bright page in Azerbaijan's glorious history
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "İkinci Qarabağ müharibəsi şanlı tariximizin parlaq səhifəsidir"

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