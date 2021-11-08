Верховный главнокомандующий: II Карабахская война – блестящая страница славной истории

"Сегодня мы отмечаем День Победы в Шуше. Весь Азербайджан отмечает этот славный праздник. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил историческую справедливость".

"Сегодня мы отмечаем День Победы в Шуше. Весь Азербайджан отмечает этот славный праздник. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, восстановил историческую справедливость".

Как сообщает Report, об этом 8 ноября заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Мы выполнили историческую миссию, изгнав противника с родных земель. За 44 дня Азербайджан уничтожил все 30-летние укрепления, боевые позиции Армении, одержал историческую Победу, уничтожив армянскую армию. Эту славную победу нашему народу подарили наши военнослужащие. Вторая Карабахская война – блестящая страница нашей славной истории. Я говорил, что никогда азербайджанский народ не смирится с оккупацией, и мы мобилизовали все силы, чтобы покончить с оккупацией, прогнали врага с наших исторических земель", - подчеркнул глава государства.