Верховный главнокомандующий: Более 2200 военнослужащих обеспечены жильем

"На сегодняшний день более 2200 военнослужащих обеспечены жильем за счет государства".

"На сегодняшний день более 2200 военнослужащих обеспечены жильем за счет государства".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

Азербайджанский лидер отметил, что наряду с улучшением условий службы военнослужащих, решение их жилищных проблем всегда было в центре внимания государства: "Как вы знаете, моим указом военнослужащим, прослужившим 20 лет в армии, государством предоставляются квартиры, и на сегодняшний день более 2200 военнослужащих обеспечены жильем. До конца этого года 130 семей военнослужащих будут обеспечены новыми квартирами. То есть армия постоянно окружена вниманием со стороны государства, президента, Верховного главнокомандующего. В результате этого внимания и заботы сегодня армия Азербайджана известна в мире именно как победоносная армия, которая победила на поле боя".