Ильхам Алиев: Терпя поражение на поле боя, Армения прибегла к самым грязным деяниям

"Терпя поражение на поле боя, Армения вновь прибегла к самым грязным деяниям, совершила военную провокацию против гражданских лиц. Жертвами армянского фашизма стали более ста мирных граждан. Наши города и села регулярно находились под обстрелом. Армения и

"Терпя поражение на поле боя, Армения вновь прибегла к самым грязным деяниям, совершила военную провокацию против гражданских лиц. Жертвами армянского фашизма стали более ста мирных граждан. Наши города и села регулярно находились под обстрелом. Армения использовала запрещенное оружие, снаряды с белым фосфором, баллистические ракеты. Но нас ничто не могло остановить".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Глава государства сказал, что азербайджанский народ проявил решимость, волю и мужество, чтобы противостоять всем этим провокациям: "Никто и ничто не могло остановить нас. Неоднократно обращаясь к азербайджанскому народу во время войны, я говорил, что нас никто и ничто не остановит. Мы ведем справедливую войну. Мы ведем войну за честь и достоинство. Мы ведем войну за национальную гордость. Мы ведем священную войну".