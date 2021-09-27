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Ильхам Алиев: Терпя поражение на поле боя, Армения прибегла к самым грязным деяниям

Ильхам Алиев: Терпя поражение на поле боя, Армения прибегла к самым грязным деяниям "Терпя поражение на поле боя, Армения вновь прибегла к самым грязным деяниям, совершила военную провокацию против гражданских лиц. Жертвами армянского фашизма стали более ста мирных граждан. Наши города и села регулярно находились под обстрелом. Армения и
Внутренняя политика
27 сентября 2021 г. 10:22
Ильхам Алиев: Терпя поражение на поле боя, Армения прибегла к самым грязным деяниям

"Терпя поражение на поле боя, Армения вновь прибегла к самым грязным деяниям, совершила военную провокацию против гражданских лиц. Жертвами армянского фашизма стали более ста мирных граждан. Наши города и села регулярно находились под обстрелом. Армения использовала запрещенное оружие, снаряды с белым фосфором, баллистические ракеты. Но нас ничто не могло остановить".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Глава государства сказал, что азербайджанский народ проявил решимость, волю и мужество, чтобы противостоять всем этим провокациям: "Никто и ничто не могло остановить нас. Неоднократно обращаясь к азербайджанскому народу во время войны, я говорил, что нас никто и ничто не остановит. Мы ведем справедливую войну. Мы ведем войну за честь и достоинство. Мы ведем войну за национальную гордость. Мы ведем священную войну".

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Версия на английском языке Commander-in-Chief: Azerbaijan was waging holy war for national pride
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Biz ədalət, ləyaqət, milli qürur və müqəddəs savaşa çıxmışdıq"

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