Верховный Меджлис Нахчыванской АР проведет выборы председателя

Верховный Меджлис Нахчыванской АР проведет выборы председателя

22 февраля, 2020 12:51

https://report.az/storage/news/5080b0210c6a704f0ab101cd8925a75b/0241eedd-ef39-45b3-b8cc-615f4ad2acab_292.jpg Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал приказ о созыве сессии. Как сообщает Report, первая сессия 6-го созыва Верховного Меджлиса Нахчыванской АР запланирована на 24 февраля. Повестка дня сессии включает выборы председателя, заместителей председателя, председателей комитетов, их заместителей и членов Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики На заседании также будет рассмотрен вопрос об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Нахчыванской Автономной Республики на 2019 год. На заседание приглашены руководители соответствующих организаций и представители государственных СМИ. Заседание пройдет в городе Нахчыван.

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