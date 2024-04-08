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Верхне-Ширванский оросительный канал переименован и будет реконструирован

Верхне-Ширванский оросительный канал переименован и будет реконструирован Верхне-Ширванский оросительный канал переименован и будет реконструирован.
Внутренняя политика
8 апреля 2024 г. 17:07
Верхне-Ширванский оросительный канал переименован и будет реконструирован

Верхне-Ширванский оросительный канал переименован и будет реконструирован.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Являющийся вторым самым крупным каналом страны Верхне-Ширванский оросительный канал с земляным руслом обеспечивает оросительной водой более 112 тысяч гектаров посевных площадей и бытовой водой – населенные пункты 8 районов, расположенных на Ширванской равнине. Несмотря на текущий и капитальный ремонт упомянутого канала за более чем 65-летний срок его непрерывной эксплуатации, произошедшие в его земляном русле изменения, а также утрата установками своей функции привели к увеличению потерь воды. В связи с этим подготовлены технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация реконструкции канала.

Согласно распоряжению, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях восстановления инфраструктуры Верхне-Ширванского оросительного канала, а также поддержки своевременного и эффективного решения вопросов водоснабжения действующих хозяйств, более рационального использования водных ресурсов, повышения водопропускной способности магистрального канала глава государства распорядился реконструировать Верхне-Ширванский оросительный канал и назвать его Ширванским оросительным каналом.

Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана поручено обеспечить принятие соответствующих мер по реконструкции Ширванского оросительного канала.

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Версия на азербайджанском языке Yuxarı Şirvan suvarma kanalının adı dəyişdirilərək yenidən qurulacaq

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