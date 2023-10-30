Великое возвращение: В Лачын отправились еще 70 жителей

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын.

Как сообщает Report, сегодня еще 20 семей - 70 человек отправились в Лачын.

На данном этапе 16 семей (59 человек), из городов Баку и Сумгайыт отравлены из жилого комплекса "Гобу Парк-3" Гарадагского района представителями Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Исполнительной власти Лачынского района.

Еще 4 семьи (11 человек) покинули свои поселения в Бейлаганском и Шамахинском районах и присоединятся к миграционному каравану в городе Горадиз.

Переселившиеся в Лачын семьи разместятся в домах, где они некогда жили и которые после завершения оккупации были восстановлены или отстроены заново по указанию главы государства.

Таким образом, в городе Лачин будет обеспечено постоянное проживание 315 семей или 1 205 человек.