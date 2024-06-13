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Великобритания может расширить поддержку деятельности по разминированию в Азербайджане

Великобритания может расширить поддержку деятельности по разминированию в Азербайджане Великобритания может расширить поддержку гуманитарной деятельности по разминированию в Азербайджане.
Внутренняя политика
13 июня 2024 г. 12:31
Великобритания может расширить поддержку деятельности по разминированию в Азербайджане

Великобритания может расширить поддержку гуманитарной деятельности по разминированию в Азербайджане.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления Агентства по разминированию (ANAMA) Самира Поладова и заместителя посла Великобритании в Азербайджане Эдуарда Иванса.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению поддержки Великобританией гуманитарной деятельности по разминированию, расширению существующих возможностей сотрудничества в этой сфере, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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