Великобритания может расширить поддержку деятельности по разминированию в Азербайджане

Великобритания может расширить поддержку гуманитарной деятельности по разминированию в Азербайджане.

Великобритания может расширить поддержку гуманитарной деятельности по разминированию в Азербайджане.

Как сообщает Report, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя председателя правления Агентства по разминированию (ANAMA) Самира Поладова и заместителя посла Великобритании в Азербайджане Эдуарда Иванса.

На встрече состоялся обмен мнениями по расширению поддержки Великобританией гуманитарной деятельности по разминированию, расширению существующих возможностей сотрудничества в этой сфере, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.