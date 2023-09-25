Вблизи города Ханкенди может быть создана служба мобильного продовольственного обеспечения

Вблизи города Ханкенди может быть создана служба мобильного продовольственного обеспечения.

Вблизи города Ханкенди может быть создана служба мобильного продовольственного обеспечения.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана по итогам очередной встречи между представителями центральных властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха.

Согласно информации, в ходе встречи было предложено создать полевой госпиталь недалеко от города Ханкенди или в Ходжалинском направлении, медицинские услуги в котором будут оказывать медработники азербайджанского и армянского происхождения.

Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения.