Вблизи города Ханкенди может быть создана служба мобильного продовольственного обеспечения.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана по итогам очередной встречи между представителями центральных властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха.
Согласно информации, в ходе встречи было предложено создать полевой госпиталь недалеко от города Ханкенди или в Ходжалинском направлении, медицинские услуги в котором будут оказывать медработники азербайджанского и армянского происхождения.
Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения.