Васиф Талыбов уволил заместителя председателя комитета

18 февраля, 2016 11:07

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Государственного комитета мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской Автономной Республики освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, распоряжение в связи с этим подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов. Распоряжением Гасанов Гасан Ибрагим оглу освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской АР.