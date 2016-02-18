Васиф Талыбов уволил заместителя председателя комитета

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Государственного комитета мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской Автономной Республики освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, распоряжение в связи с этим подписал председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов.
Распоряжением Гасанов Гасан Ибрагим оглу освобожден от должности заместителя председателя Государственного комитета мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской АР.
İlkin PirəliАвтор новости
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