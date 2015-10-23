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    Васиф Талыбов подписал указ о создании новой структуры в Нахчыване

    Кабинету министров автономной республики поручено решить вопросы, исходящие из указа

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики (АР) Васиф Талыбов подписал указ о создании центра судебной экспертизы министерства юстиции Нахчыванской АР.

    Как сообщает Report, указ издан в целях усовершенствования управления в сфере судебной экспертизы. 

    Согласно документу, на базе Нахчыванского филиала центра судебной экспертизы министерства юстиции создан  центр судебной экспертизы министерства юстиции Нахчыванской АР.

    Указом также утверждено "Положение о центре судебной экспертизы министерства юстиции Нахчыванской автономной республики". 

    Кабинету министров автономной республики поручено решить вопросы, исходящие из указа.

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