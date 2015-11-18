Васиф Талыбов: Ни одна посторонняя сила, постороннее давление не сможет помешать Азербайджану

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В предстоящем периоде нам следует усилить нашу деятельность, улучшить уровень жизни населения, обеспечить создание новых отраслей производства, уделить внимание развитию социальных отраслей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской автономной республики Васиф Талыбов в ходе выступления на сессии Меджлиса.

Он отметил, что за время деятельности Верховного Меджлиса прошлого созыва в автономной республике обеспечено развитие, достигнуты обновления: "Продолжена линия государственного строительства, заложенного общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и продолженного президентом Ильхамом Алиевым, увеличена ответственность органов управления. Могу с уверенностью сказать, что за прошедшие 5 лет выполнены все планируемые программы, созданы новые инфраструктуры, отрасли производства, социально-культурные объекты, предприняты меры для улучшения уровня жизни населения. В основе достигнутых в Азербайджане успехов стоит концепция развития общенационального лидера Гейдара Алиева. В Нахчыване, так же, как и во всех уголках нашей независимой страны, плоды этой концепции налицо. Опыт прошлых лет еще раз показал, что ни одна посторонняя сила, постороннее давление не сможет помешать Азербайджану".