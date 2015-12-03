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    Васиф Талыбов наградил депутата

    Егане Мамедовой присвоено почетное звание Заслуженный учитель

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов подписал распоряжение о присуждении Егане Мамедовой почетного звания "Заслуженный учитель".

    Как сообщает Report, распоряжением Мамедовой Егане Гурбан гызы присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" за продуктивную деятельность в сфере образования в Нахчыванской Автономной Республике. 

    Отметим, что Е.Мамедова является депутатом Верховного Меджлиса Нахчыванской АР. 

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