Васиф Талыбов наградил 8 человек - СПИСОК

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов удостоил 8 человек значками "За отважный труд" ("Решадетли эмейе гере").

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в развитии народного творчества значком "За отважный труд" награждаются:

Джаббаров Джабир Гулам оглу

Гусейнова Сарийя Яшар гызы

Исмаилов Адалят Гадир оглу

Кянгярли Гюлюсум Гасан гызы

Гараева Сакина Авез гызы

Гeлиев Лятиф Иман оглу

Садигов Захир Абдулла оглу

Сафарова Кямаля Эльхан гызы.

Кроме того, авторы книг "Тарихи менбелерде Нух пейгембер" и "Нахчыван - Шарур эль яллылары" удостоены денежной премии председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.