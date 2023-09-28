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Васиф Гусейнов: Проводится серьезная работа по обеспечению выплаты Арменией компенсации за нанесенный Азербайджану ущерб

Васиф Гусейнов: Проводится серьезная работа по обеспечению выплаты Арменией компенсации за нанесенный Азербайджану ущерб В настоящее время проводится серьезная работа по обеспечению выплаты Арменией компенсации за ущерб, нанесенный Азербайджану. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васиф Гусейнов в х
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 12:29
Васиф Гусейнов: Проводится серьезная работа по обеспечению выплаты Арменией компенсации за нанесенный Азербайджану ущерб

В настоящее время проводится серьезная работа по обеспечению выплаты Арменией компенсации за ущерб, нанесенный Азербайджану.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Васиф Гусейнов в ходе презентации доклада о Башлыбельской трагедии, подготовленного Общественным объединением "Региональный правозащитный и медиа-центр".

По его словам, Армения все время отрицала и до сих пор отрицает свою ответственность за произошедшие события и возлагает всю вину на сепаратистский режим: "Однако в международном праве четко указывается, что именно армянское государство несет прямую ответственность за произошедшие события. Европейский суд по правам человека также подтвердил, что прямым участником этого инцидента 8 лет назад является Армянское государтство. Тысячи наших граждан были убиты во время оккупации азербайджанских земель, и одним из таких событий является Башлыбельская трагедия".

В.Гусейнов отметил, что поскольку Армения признана ответственной стороной в оккупации, то в будущем она будет обязана выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный гражданским объектам: "В настоящее время Азербайджан проводит серьезную работу в этом направлении".

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Версия на азербайджанском языке Vasif Hüseynov: "Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ziyana görə kompensasiya ödəməsi üçün ciddi iş aparılır"

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