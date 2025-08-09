Вашингтонская встреча - важный поворотный момент для будущего региона

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 августа в Вашингтоне имеет историческое значение.

Данное мнение в комментарии Report выразила член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Сабина Салманова.

Она назвала встречу в Вашингтоне важным поворотным моментом для будущего региона:

"Принятая Совместная декларация войдет в историю как самый серьезный шаг на пути к установлению реального мира между Азербайджаном и Арменией после многолетнего конфликта. Лидерство, стратегическое видение и политическая дальновидность президента Ильхама Алиева в этом процессе неоспоримы. Именно благодаря принципиальной и сбалансированной политике главы государства Азербайджан восстановил историческую справедливость в Отечественной войне и полностью обеспечил свою территориальную целостность".

Салманова также отметила роль и политическую волю президента США Дональда Трампа в реализации итогов встречи в Вашингтоне и Совместной декларации, подчеркнув, что "Международный транспортный проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"), который должен пройти через территорию Армении, открывает экономические перспективы для всех стран региона".