О нас

Вашингтонская встреча - важный поворотный момент для будущего региона

Вашингтонская встреча - важный поворотный момент для будущего региона Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 августа в Вашингтоне имеет историческое значение.
Внутренняя политика
9 августа 2025 г. 16:18
Вашингтонская встреча - важный поворотный момент для будущего региона

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 8 августа в Вашингтоне имеет историческое значение.

Данное мнение в комментарии Report выразила член комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Сабина Салманова.

Она назвала встречу в Вашингтоне важным поворотным моментом для будущего региона:

"Принятая Совместная декларация войдет в историю как самый серьезный шаг на пути к установлению реального мира между Азербайджаном и Арменией после многолетнего конфликта. Лидерство, стратегическое видение и политическая дальновидность президента Ильхама Алиева в этом процессе неоспоримы. Именно благодаря принципиальной и сбалансированной политике главы государства Азербайджан восстановил историческую справедливость в Отечественной войне и полностью обеспечил свою территориальную целостность".

Салманова также отметила роль и политическую волю президента США Дональда Трампа в реализации итогов встречи в Вашингтоне и Совместной декларации, подчеркнув, что "Международный транспортный проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"), который должен пройти через территорию Армении, открывает экономические перспективы для всех стран региона".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vaşinqton görüşü regionun gələcəyi üçün mühüm dönüş nöqtəsidir - RƏY

Самое читаемое

Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
3 августа 2025 г. 14:51
Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии
Омер Челик: Поставка азербайджанского газа важна для восстановления социальной жизни в Сирии
2 августа 2025 г. 19:36
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
3 августа 2025 г. 12:17
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
ВидеоДорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
4 августа 2025 г. 11:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi