Вашингтонская встреча привнесет новшества и в мировой порядок

Вашингтонская встреча привнесет новшества и в мировой порядок Встреча в Вашингтоне, помимо создания новой политической основы, регулирующей отношения между Баку и Ереваном, обладает потенциалом внести своеобразные новшества также и в мировой порядок.
13 августа 2025 г. 16:34
Вашингтонская встреча привнесет новшества и в мировой порядок

Встреча в Вашингтоне, помимо создания новой политической основы, регулирующей отношения между Баку и Ереваном, обладает потенциалом внести своеобразные новшества также и в мировой порядок.

Об этом в комментарии Report заявил президент Центра политических технологий (ЦПТ) Вели Алибеков.

По его словам, Зангезурский коридор ("маршрут Трампа"), напрямую соединяющий Азербайджан с Нахчываном, а также с Турцией, имеет важное значение:

"Благодаря этому появится возможность стабилизировать сухопутную связь Азербайджана с Нахчываном и Турцией, а также диверсифицировать транспортные и энергетические потоки. Этот маршрут станет важным фактором, усиливающим роль Анатолии как "распределительного центра" между Турцией и Южным Кавказом. В любом случае, этот проект станет инструментом диверсификации цепочки поставок для Европейского Союза и обеспечения долгосрочного политико-технического присутствия США в регионе".

Президент ЦПТ считает, что с реализацией "маршрута Трампа" влияние некоторых стран региона на Южный Кавказ значительно уменьшится:

"Очевидно, что речь идет об Иране и России. В сложившейся ситуации как Тегеран, так и Москва будут пытаться препятствовать данному процессу, используя все имеющиеся у них рычаги. В этом контексте возможна также попытка переворота в Армении. Однако прямое участие США в этом проекте значительно уменьшит количество и влияние внешних вмешательств".

Версия на английском языке Washington meeting will also bring innovations to world order – OPINION
Версия на азербайджанском языке Vaşinqton görüşü dünya nizamına da yeniliklər gətirəcək - RƏY

