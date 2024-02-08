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Валерий Бельский: Наблюдатели поражены высоким уровнем организации выборов в Азербайджане

Валерий Бельский: Наблюдатели поражены высоким уровнем организации выборов в Азербайджане Международные наблюдатели были поражены высоким уровнем организации президентских выборов в Азербайджане.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 12:48
Валерий Бельский: Наблюдатели поражены высоким уровнем организации выборов в Азербайджане

Международные наблюдатели были поражены высоким уровнем организации президентских выборов в Азербайджане.

Как передает Report, об этом международный наблюдатель, зампредседателя Совета Республики парламента Беларуси Валерий Бельский сообщил на пресс-конференции по итогам мониторинга выборов в Азербайджане.

Парламентарий отметил, что уверенная победа президента Ильхама Алиева на внеочередных выборах свидетельствует о высоком уровне доверия населения политическому курсу руководства страны.

Бельский также поздравил Азербайджан с избранием хозяином престижного мероприятия COP29 в этом году.

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Версия на азербайджанском языке Valeri Belski: “Azərbaycanda seçkilərin yüksək səviyyədə təşkili müşahidəçilərdə dərin təəssürat yaradıb”

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