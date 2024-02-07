Валерий Бельский: Мы наблюдаем высокую явку на избирательных участках в Карабахе

Международный наблюдатель, зампредседателя Совета Республики парламента Беларуси Валерий Бельский с удовлетворением отметил высокую явку избирателей на участках в Карабахском регионе.

Международный наблюдатель, зампредседателя Совета Республики парламента Беларуси Валерий Бельский с удовлетворением отметил высокую явку избирателей на участках в Карабахском регионе.

В беседе с корреспондентом Report белорусский парламентарий подчеркнул, что посетил также избирательный участок в Шуше. "По состоянию на 12:45 явка избирателей в Шуше составила почти 50%. Мы убедились в активности граждан", - сказал он.

Бельский пожелал Азербайджану скорейшей реализации планов по восстановлению освобожденных территорий. Он также назвал важным подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией "с точки зрения эффективного выполнения договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне".