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Валерий Бельский: Мы наблюдаем высокую явку на избирательных участках в Карабахе

Валерий Бельский: Мы наблюдаем высокую явку на избирательных участках в Карабахе Международный наблюдатель, зампредседателя Совета Республики парламента Беларуси Валерий Бельский с удовлетворением отметил высокую явку избирателей на участках в Карабахском регионе.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 16:22
Валерий Бельский: Мы наблюдаем высокую явку на избирательных участках в Карабахе

Международный наблюдатель, зампредседателя Совета Республики парламента Беларуси Валерий Бельский с удовлетворением отметил высокую явку избирателей на участках в Карабахском регионе.

В беседе с корреспондентом Report белорусский парламентарий подчеркнул, что посетил также избирательный участок в Шуше. "По состоянию на 12:45 явка избирателей в Шуше составила почти 50%. Мы убедились в активности граждан", - сказал он.

Бельский пожелал Азербайджану скорейшей реализации планов по восстановлению освобожденных территорий. Он также назвал важным подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией "с точки зрения эффективного выполнения договоренностей, достигнутых на высшем государственном уровне".

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Версия на английском языке Valery Belsky says voter turnout high at polling stations in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq müşahidəçi: “Biz Qarabağdakı seçki məntəqələrində yüksək fəallıq müşahidə edirik”

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