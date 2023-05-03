Валентина Шаберт: На международной конференции были обсуждены очень важные стратегические вопросы

На международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" были подняты и обсуждены ряд важнейших стратегических вопросов.

На международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" были подняты и обсуждены ряд важнейших стратегических вопросов.

Об этом Report заявила доктор философии римского университета Ла Сапиенца Валентина Шаберт.

"Это мероприятие действительно важно для того, что люди поняли стратегическую роль не только Азербайджана, но и всего Кавказского и Каспийского региона",- сказала она, добавив, что важной частью конференции было обсуждение вопросов регионального транспорта, поставок азербайджанского газа в ЕС, развитие мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и т.д.

По словам доктора, огромное впечатление на нее произвела вторая сессия конференции, а именно интервью с президентом Алиевым.

"Его ответы были очень четкими и полноценными. Президент уделил большую часть своего времени, чтобы пообщаться с нами. Благодаря Ильхама Алиеву, я поняла как на самом деле продвигаются переговоры мирный процесс с Арменией",- подчеркнула В.Шаберт.