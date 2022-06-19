Вахид Гаджиев: В сентябре этого года завершится строительство Зангиланского аэропорта

В сентябре этого года завершится строительство Зангиланского аэропорта.
Как передает Report, об этом сказал специальный представитель президента в Зангилане Вахид Гаджиев выступая на IX Глобальном Бакинском форуме в городе Шуша.
Он отметил, что природа в Зангилане позволяет превратить его в город.
По его словам, в этом регионе очень большой потенциал солнечной энергии и экотуризма.
Гаджиев так же подчеркнул недавно завершившееся строительство умного города в Зангилане и другие строительные и восстановительные работы.
Он также отметил, что до оккупации, в Зангилане действовали 9 дошкольных учреждений и 19 начальных классов.