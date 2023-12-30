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Вахид Гаджиев: В селе Агалы каждая семья имеет условия для ведения фермерского хозяйства

Вахид Гаджиев: В селе Агалы каждая семья имеет условия для ведения фермерского хозяйства В настоящее время в селе Агалы Зангиланского района проживают 175 семей, во дворе дома каждой семьи созданы подходящие условия для небольшого фермерского хозяйства.
Внутренняя политика
30 декабря 2023 г. 17:47
Вахид Гаджиев: В селе Агалы каждая семья имеет условия для ведения фермерского хозяйства

В настоящее время в селе Агалы Зангиланского района проживают 175 семей, во дворе дома каждой семьи созданы подходящие условия для небольшого фермерского хозяйства.

Об этом в интервью Report заявил специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

Он отметил, что Генеральный план города Зангилан утвержден и в соответствии с ним готовятся инфраструктурные проекты.

"Как известно, возвращение вынужденных переселенцев на освобожденные территории началось именно с села Агалы. По сей день в рамках I Государственной программы по "Великому возвращению" в селе Агалы поселились 175 семей из 871 человека", - отметил спецпредставитель.

Гаджиев напомнил, что в Зангилане уже действует международный аэропорт и конгресс-центр в котором были организованы 3 международных мероприятия.

"Для жителей Агалы созданы все необходимые инфраструктурные условия. Они получают все необходимые услуги, созданы рабочие места. Кроме того, во дворе дома каждой семьи созданы условия для ведения небольшого фермерского хозяйства", - сказал он.

С полным текстом интервью со спецпредставителем президента можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: “Ağalı kəndində hər bir ailənin həyətində kiçik təsərrüfat üçün uyğun şəraiti var”

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