Вахид Гаджиев: Реализация экопроектов на освобожденных территориях - важный шаг в рамках COP29

Реализация экологических проектов на освобожденных от оккупации территориях станет одним из важных шагов Азербайджана в рамках COP29.

Реализация экологических проектов на освобожденных от оккупации территориях станет одним из важных шагов Азербайджана в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана по Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам Вахид Гаджиев во время выступления на Форуме сотрудничества азербайджанских НПО в Зангилане.

Он напомнил, что село Агалы построено в соответствии с целями устойчивого развития: "Здесь достигнуты 11 из 17 целей. В Агалы уже обеспечено проживание 175 семей (871 человек).Также продолжается строительство 2-го Агалы".

Гаджиев также подчеркнул, что в этом году Азербайджан примет COP29: "Реализация экологических проектов на освобожденных от оккупации территориях станет одним из важных шагов Азербайджана в рамках COP29. Зангилан - единственный район, по территории которого протекают четыре реки. Мы их эффективно используем. На Охчучае действуют четыре гидроэлектростанции.

В Зангилане также посажено более 100 тыс. деревьев. Только в этом году планируется посадить 50 тыс. деревьев".