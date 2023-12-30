Вахид Гаджиев: Работы на железнодорожной линии Горадиз - Агбенд будут завершены к 2025 году

Работы на железнодорожной линии Горадиз - Агбенд будут завершены к 2025 году.

Работы на железнодорожной линии Горадиз - Агбенд будут завершены к 2025 году.

Об этом в интервью Report заявил специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

"В этом году состоялась церемония закладки моста через реку Араз, который обеспечит коммуникационные связи региона Восточного Зангезура Азербайджана с Нахчываном через Иран", - сказал В. Гаджиев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.