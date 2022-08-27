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Вахид Гаджиев: Первостепенный вопрос - создать условия для бывших вынужденных переселенцев

Вахид Гаджиев: Первостепенный вопрос - создать условия для бывших вынужденных переселенцев "Самым важным вопросом для правительства - создать наилучшие условия для бывших вынужденных переселенцев, которые возвращаются в свои города и села".
Внутренняя политика
27 августа 2022 г. 15:13
Вахид Гаджиев: Первостепенный вопрос - создать условия для бывших вынужденных переселенцев

"Самым важным вопросом для правительства - создать наилучшие условия для бывших вынужденных переселенцев, которые возвращаются в свои города и села".

Как сообщает Report из города Шуша, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев.

По его словам, он сам со своей командой живет в "умном селе" Агалы - первом населенном пункте, куда вернулись бывшие жители этого села.

"Мы находимся в постоянном контакте с людьми, знаем из первых рук их проблемы", - сказал он.

По словам же спецпредставителя президента на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмина Гусейнова, с бывшими вынужденными переселенцами надо постоянно работать, узнавать их нужды.

«У меня телефоны обрывают агдамцы, которые хотят вернуться на свои земли, хотя пока переселение в этот район невозможно из-за мин», - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vahid Hacıyev: “Keçmiş məcburi köçkünlərə şəraitin yaradılması ən vacib məsələdir”

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