Вахид Гаджиев: Первостепенный вопрос - создать условия для бывших вынужденных переселенцев

"Самым важным вопросом для правительства - создать наилучшие условия для бывших вынужденных переселенцев, которые возвращаются в свои города и села".

"Самым важным вопросом для правительства - создать наилучшие условия для бывших вынужденных переселенцев, которые возвращаются в свои города и села".

Как сообщает Report из города Шуша, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев.

По его словам, он сам со своей командой живет в "умном селе" Агалы - первом населенном пункте, куда вернулись бывшие жители этого села.

"Мы находимся в постоянном контакте с людьми, знаем из первых рук их проблемы", - сказал он.

По словам же спецпредставителя президента на освобожденных территориях Карабахского экономического района (кроме Шуши) Эмина Гусейнова, с бывшими вынужденными переселенцами надо постоянно работать, узнавать их нужды.

«У меня телефоны обрывают агдамцы, которые хотят вернуться на свои земли, хотя пока переселение в этот район невозможно из-за мин», - сказал он.