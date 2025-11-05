Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 10:38
    Вахид Гаджиев: Карабах и Восточный Зангезур стали местом инновационного развития

    Карабах и Восточный Зангезур стали местом инновационного и устойчивого развития.

    Как сообщил корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на конференции на тему "Пять лет Победы: торжество государственности и права".

    Он особо отметил работы по восстановлению разрушенных в годы оккупации городов и сел: строятся аэропорты, дороги, мосты, туннели, другие объекты, прокладываются линии энергоснабжения и водоснабжения.

    "В регионе формируется одна из новых моделей будущего развития Азербайджана. Вынужденные переселенцы возвращаются на свои исконные земли. Они уже поселились в восстановленных селах Агалы и Мамедбейли Зангиланского района, в первом жилом комплексе города Джебраил и в селе Хоровлу", - сказал Гаджиев.

    Лента новостей