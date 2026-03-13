Вахид Гаджиев: Деревья затрудняют планирование строительства на освобожденных территориях

Наличие деревьев на стройплощадках на освобожденных территориях затрудняет проектирование.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам в Зангилане.

По его словам, при поддержке компании BP в рамках проекта Yeni nəfəs на территории Зангиланского района будет посажено 50 тысяч деревьев:

"Очень важно обеспечить надлежащий экологический уход за этими деревьями. Второй актуальной проблемой является наличие деревьев на строительных площадках на освобожденных территориях. При проведении инвентаризации становится сложно перемещать деревья, которые нельзя вырубить, что создает серьезные трудности при проектировании. Поэтому необходимо вести инвентаризацию параллельно с планированием строительства, чтобы точно определить расположение будущих домов".