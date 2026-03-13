Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Внутренняя политика
    • 13 марта, 2026
    • 13:24
    Вахид Гаджиев: Деревья затрудняют планирование строительства на освобожденных территориях

    Наличие деревьев на стройплощадках на освобожденных территориях затрудняет проектирование.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил специальный представитель президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на заседании Рабочей группы по экологическим вопросам в Зангилане.

    По его словам, при поддержке компании BP в рамках проекта Yeni nəfəs на территории Зангиланского района будет посажено 50 тысяч деревьев:

    "Очень важно обеспечить надлежащий экологический уход за этими деревьями. Второй актуальной проблемой является наличие деревьев на строительных площадках на освобожденных территориях. При проведении инвентаризации становится сложно перемещать деревья, которые нельзя вырубить, что создает серьезные трудности при проектировании. Поэтому необходимо вести инвентаризацию параллельно с планированием строительства, чтобы точно определить расположение будущих домов".

    Вахид Гаджиев Рабочая группа по экологическим вопросам
    Vahid Hacıyev: Azad edilən torpaqlarda tikinti ərazisinə düşən ağaclar layihələndirməni çətinləşdirir
    Лента новостей