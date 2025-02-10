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В зоне оползня близ бакинской телебашни регулярно проводятся превентивные меры

В зоне оползня близ бакинской телебашни регулярно проводятся превентивные меры В ряде оползневых зон в Баку, включая Баиловский склон, где расположена бакинская телебашня, проводятся постоянные превентивные меры.
Внутренняя политика
10 февраля 2025 г. 13:52
В зоне оползня близ бакинской телебашни регулярно проводятся превентивные меры

В ряде оползневых зон в Баку, включая Баиловский склон, где расположена бакинская телебашня, проводятся постоянные превентивные меры.

Об этом в интервью Report заявил заместитель председателя Агентства государственного надзора за безопасностью в строительстве МЧС Эльхан Асадов.

По его словам, опасные участки также имеются в Зыхском массиве в Сураханском районе, на проспекте Гянджа в Хатаинском районе и в нескольких местах в Сабаильском районе. "В Баилово и районе Пламенных башен мы не только ведем проектные работы, но и выполняем функции заказчика. На названных участках мы постоянно проводим превентивные меры, предстоит еще много работы", – отметил зампредседателя.

Асадов пояснил, что первичный анализ оползневых зон проводит Министерство экологии и природных ресурсов, а агентство МЧС оценивает состояние зданий.

"Геологи определяют, какие идут процессы под землей и дают свое заключение. На его основании мы определяем, какие меры следует принять. Если превентивные меры недостаточны, рассматривается возможность эвакуации", – добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Версия на азербайджанском языке FHN rəsmisi: Teleqüllə yaxınlığındakı sürüşmə zonasında təhlükəyə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər daimi xarakter daşıyır

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