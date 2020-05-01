Штаб: В зависимости от ситуации будет принято решение о смягчении ограничений

"В период пандемии деятельность соответствующих структур на территории страны, а также сфер торговли и услуг должна осуществляться в соответствии с правилами социального поведения и санитарно-эпидемиологическими правилами, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабинете министров.

"Еще раз призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также медико-профилактические меры, выходить из дома при необходимости, минимально контактировать с другими лицами в общественных местах, поддерживать реализуемые государством меры, соблюдать требования и рекомендации Оперативного штаба.

В зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации, на очередном этапе будет принято решение о снятии еще ряда действующих ограничений.

Отметим, что связанная с COVID-19 санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране регулярно анализируется и применяются соответствующие правила. По этой причине, с учетом дальнейшей динамики заражения вирусом COVID-19 и ситуации в стране, в случае необходимости возможно повторное ужесточение особого карантинного режима", - говорится в сообщении.

Напомним, что учитывая текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Азербайджане в связи с новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19), профилактические меры, применяемые в других странах, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения, особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 часов 31 мая 2020 года.