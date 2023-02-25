В Зардабе прошло памятное мероприятие в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В Зардабском районе прошло памятное мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В Зардабском районе прошло памятное мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в мероприятии приняли участие руководители исполнительной власти Зардабского района, правоохранительных органов, районной организации ПЕА, руководители управлений, предприятий и организаций, представители молодежи и общественности района.

Выступившие на мероприятии отметили, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечества.

Было отмечено, что наша героическая армия, проявившая в 44-дневной войне мужество, отомстила за жертв Ходжалинской трагедии.