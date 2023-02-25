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В Зардабе прошло памятное мероприятие в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В Зардабе прошло памятное мероприятие в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида В Зардабском районе прошло памятное мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Внутренняя политика
25 февраля 2023 г. 15:10
В Зардабе прошло памятное мероприятие в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В Зардабском районе прошло памятное мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в мероприятии приняли участие руководители исполнительной власти Зардабского района, правоохранительных органов, районной организации ПЕА, руководители управлений, предприятий и организаций, представители молодежи и общественности района.

Выступившие на мероприятии отметили, что Ходжалинский геноцид является преступлением против человечества.

Было отмечено, что наша героическая армия, проявившая в 44-дневной войне мужество, отомстила за жертв Ходжалинской трагедии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZərdabda Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib

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