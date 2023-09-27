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В западном регионе Азербайджана почтили память шехидов

В западном регионе Азербайджана почтили память шехидов В городе Гяндже, Дашкесанском, Шамкирском, Нафталанском, Гёранбойском и других районах западного региона прошли мероприятия по случаю 27 сентября - Дню памяти.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 18:30
В западном регионе Азербайджана почтили память шехидов

В городе Гяндже, Дашкесанском, Шамкирском, Нафталанском, Гёранбойском и других районах западного региона прошли мероприятия по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как сообщает западное бюро Report, на организованных в Аллеях шехидов мероприятиях приняли участие представители Исполнительных властей, правоохранительных органов, семьи шехидов, ветераны, представители общественности.

На мероприятиях минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана, возложены цветы к их могилам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərb bölgəsində şəhidlərin xatirəsi anılıb

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