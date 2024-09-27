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В западном регионе Азербайджана почтили память шехидов

В западном регионе Азербайджана почтили память шехидов В городах и районах западного региона страны прошли мероприятия по случаю Дня памяти.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 13:57
В западном регионе Азербайджана почтили память шехидов

В городах и районах западного региона страны прошли мероприятия по случаю Дня памяти.

Как сообщает западное бюро Report, на Аллеях шехидов в Гяндже и Нафталане, а также в Газахском, Агстафинском, Товузском, Шамкирском, Гедабекском, Дашкесанском, Гёйгёльском, Самухском и Гёранбойском районах почтена память шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана.

Члены семей шехидов, ветераны, официальные лица, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности посетили могилы шехидов, прочитали молитвы и возложили на них цветы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərb zonasında 27 Sentyabr - Anım Günü qeyd olunub

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