В Зангиланском и Джебраильском направлениях проведут поиск останков пропавших без вести

Будут проведены исследовательские работы по поиску останков пропавших без вести в направлении Зангилана и Джебраила.

Будут проведены исследовательские работы по поиску останков пропавших без вести в направлении Зангилана и Джебраила.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам научный секретарь Института археологии, этнографии и антропологии НАНА Акиф Гулиев.

Он сказал, что в настоящее время в рамках исследований, проведенных с 3 по 17 мая, ведутся лабораторные анализы скелетов, обнаруженных в селе Юхары Сеидахмедлы Физулинского района:

"Как известно, пропавшими без вести числится около 4 тысяч человек, а соответствующие анализы взяты у 15 тысяч человек. В настоящее время на территории проводятся работы по разминированию. Мы продолжим исследования в июне, когда все будет готово. Поиски будут повторно проводиться в Физули, а затем в Джебраиле и Зангилане".