В Зангиланской ИВ состоялось мероприятие по случаю 105-й годовщины создания Азербайджанской полиции

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 105-летия создания Азербайджанской полиции в Исполнительной власти Зангиланского района было проведено мероприятие.
Как сообщает Report, в нем приняли участие руководство района, сотрудники полиции и представители общественности.
Было отмечено, что азербайджанская полиция демонстрирует высокий профессионализм в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности и стабильности на освобожденных от оккупации территориях.
На мероприятии группа отличившихся на службе сотрудников полиции была награждена орденом Почета.
В Зангиланской ИВ состоялось мероприятие по случаю 105-й годовщины создания Азербайджанской полицииВ Зангиланской ИВ состоялось мероприятие по случаю 105-й годовщины создания Азербайджанской полиции По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 105-летия создания Азербайджанской полиции в Исполнительной власти Зангиланского района было проведено мероприятие. Как сообщает Report, в нем приняли участие руководств
Внутренняя политика
1 июля 2023 г. 17:42
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По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 105-летия создания Азербайджанской полиции в Исполнительной власти Зангиланского района было проведено мероприятие.
Версия на азербайджанском языке Фото Zəngilan RİH-də Azərbaycan polisinin yaranmasının 105 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib