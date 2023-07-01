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В Зангиланской ИВ состоялось мероприятие по случаю 105-й годовщины создания Азербайджанской полиции

В Зангиланской ИВ состоялось мероприятие по случаю 105-й годовщины создания Азербайджанской полиции По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 105-летия создания Азербайджанской полиции в Исполнительной власти Зангиланского района было проведено мероприятие. Как сообщает Report, в нем приняли участие руководств
Внутренняя политика
1 июля 2023 г. 17:42
В Зангиланской ИВ состоялось мероприятие по случаю 105-й годовщины создания Азербайджанской полиции

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 105-летия создания Азербайджанской полиции в Исполнительной власти Зангиланского района было проведено мероприятие.

Как сообщает Report, в нем приняли участие руководство района, сотрудники полиции и представители общественности.

Было отмечено, что азербайджанская полиция демонстрирует высокий профессионализм в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности и стабильности на освобожденных от оккупации территориях.

На мероприятии группа отличившихся на службе сотрудников полиции была награждена орденом Почета.

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Версия на азербайджанском языке Фото Zəngilan RİH-də Azərbaycan polisinin yaranmasının 105 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib

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