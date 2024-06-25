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В Зангилане завершился Форум сотрудничества НПО Азербайджана

В Зангилане завершился Форум сотрудничества НПО Азербайджана Завершился Форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана.
Внутренняя политика
25 июня 2024 г. 13:25
В Зангилане завершился Форум сотрудничества НПО Азербайджана

Завершился Форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, в двухдневном мероприятии приняли участие представители около 200 неправительственных организаций, действующих в Азербайджане, представители СМИ, общественные деятели.

В ходе форума проведены панельные дискуссии на темы ”"Азербайджанские неправительственные организации: результаты и цели“, ”Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении“, "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".

Участники форума направили президенту Ильхаму Алиеву обращение от азербайджанских НПО в поддержку зеленого мира.

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Версия на английском языке ФотоCooperation Forum of Azerbaijani NGOs held in Zangilan
Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçirilib

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