В Зангилане завершился Форум сотрудничества НПО Азербайджана

Завершился Форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана.

Завершился Форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, в двухдневном мероприятии приняли участие представители около 200 неправительственных организаций, действующих в Азербайджане, представители СМИ, общественные деятели.

В ходе форума проведены панельные дискуссии на темы ”"Азербайджанские неправительственные организации: результаты и цели“, ”Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении“, "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".

Участники форума направили президенту Ильхаму Алиеву обращение от азербайджанских НПО в поддержку зеленого мира.