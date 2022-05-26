В Зангилане заложен фундамент комплекса Музеев оккупации и победы

26 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента комплекса музеев оккупации и победы в Зангиланском районе.

26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента комплекса музеев Оккупации и Победы.

Как передает Report, было отмечено, что основная цель проекта Зангиланского комплекса музеев Оккупации и Победы заключается в повышении информированности о разрушительном воздействии войны на окружающую среду. При разработке подготовке проекта учтены различные аспекты устойчивости как для ландшафта, так и дизайна здания, поставлена задача добиться Целей устойчивого развития ООН.

Зангиланский комплекс музеев Оккупации и Победы будет состоять из Музея Оккупации, Музея Победы и Мемориального парка, отражающего разрушения.

Глава государства и первая леди заложили фундамент комплекса музеев Оккупации и Победы.

Целью создания Музея Оккупации является наглядная демонстрация вандализма, которому город и регион подверглись во время вражеской оккупации. Планируется оставить определенную часть города Зангилан в разрушенном состоянии и демонстрировать ее как музей под открытым небом, отражающий общую картину оккупационной политики Армении. В музее Оккупации будет представлена информация об экологическом ущербе, причиненном окружающей среде, в частности, экологических терактах, совершенных в городе Зангилан с целью нанесения серьезного урона окружающей среде, биоразнообразию, лесам, подземным и наземным природным ресурсам. Экспозиция музея будет составлена с использованием различных аудио- и визуальных технологий. Изображения и узоры на изготовленном из стекла фасаде здания музея будут напоминать лист чинара, что станет олицетворением тесной связи города Зангилан с природой.

Зангиланский Музей Победы станет комплексом, увековечивающим решимость, мужество и профессионализм, продемонстрированные азербайджанским народом и нашей доблестной армией во время 44-дневной Отечественной войны, а также местом, где посетителей будут информировать об одержанной Победе с использованием современных методов визуализации. Фасад здания Музея Победы, напоминающий платановый лес, будет посвящен зангиланским лесам, которые по своей площади занимают второе место в мире. Фойе музея будет использоваться как выставочное пространство для демонстрации посредством визуальных технологий информации, посвященной Победе. В музее также будет создан 4D-кинотеатр на 80 зрительских мест. Одна из основных целей строительства данного музея заключается в организации здесь в дальнейшем “Zangilan Earth Film Festival” и доведении до внимания международной общественности экологического террора, учиненного в Зангилане.

В целях увековечения светлой памяти наших шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана, рядом со зданием Музея Победы будет создана “Мемориальная доска” в форме бетонной стены с отмеченными на ней именами героев.

Оба музея станут агитационным и информационным центром, который запечатлеет в памяти нынешнего и грядущих поколений грандиозную Победу в 44-дневной Отечественной войне, одержанную нашей доблестной армией, ставшей источником гордости азербайджанского народа, будут доводить до мира правый голос Азербайджана, добившегося в соответствии с международным правом восстановления территориальной целостности страны.

Для творческого отражения исторических фактов, связанных с Зангиланом, на месте разрушений будет реализован специальный проект. Привлеченные из различных стран мира художники создадут на руинах различные настенные изображения (“Street art”). Таким образом в Мемориальном парке площадью 10,5 тыс. квадратных метров будет организована выставка под открытым небом.

15:09

26 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента комплекса Музеев оккупации и победы в Зангиланском районе.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.