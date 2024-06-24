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В Зангилане стартовал Форум сотрудничества НПО Азербайджана

В Зангилане стартовал Форум сотрудничества НПО Азербайджана В Зангилане стартовал Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.
Внутренняя политика
24 июня 2024 г. 12:25
В Зангилане стартовал Форум сотрудничества НПО Азербайджана

В Зангилане стартовал Форум сотрудничества неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие проходит в Зангиланском конгресс-центре при совместной организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций и Национального форума НПО.

В форуме принимают участие представители около 200 действующих в Азербайджане неправительственных организаций, представители СМИ, общественные деятели.

На мероприятии состоятся панельные дискуссии на темы "НПО Азербайджана: результаты и цели", "Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении", "COP29 и Движение солидарности во имя зеленого мира".

Форум продлится два дня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu çərçivəsində panel müzakirələr başlayıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоCooperation Forum of Azerbaijani NGOs kicks off in Zangilan

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