В Зангилане состоялось мероприятие, посвященное дню памяти Гейдара Алиева

В селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие, посвященное 19-й годовщине со дня смерти основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

В селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие, посвященное 19-й годовщине со дня смерти основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители специального представительства президента в Зангиланском районе, правоохранительных органов, администраций и предприятий, преподавательский и ученический состав средней школы села Агалы, жители села, ветераны, представители общественности.

Перед бюстом великого лидера в административном здании специального представителя президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, были возложены букеты цветов, память всемирно известного политика почтена минутой молчания.

Участники мероприятия рассказали о содержательной жизни и многогранной деятельности Гейдара Алиева, архитектора и строителя независимого Азербайджанского государства.