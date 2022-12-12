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В Зангилане состоялось мероприятие, посвященное дню памяти Гейдара Алиева

В Зангилане состоялось мероприятие, посвященное дню памяти Гейдара Алиева В селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие, посвященное 19-й годовщине со дня смерти основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
12 декабря 2022 г. 20:03
В Зангилане состоялось мероприятие, посвященное дню памяти Гейдара Алиева

В селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие, посвященное 19-й годовщине со дня смерти основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководители специального представительства президента в Зангиланском районе, правоохранительных органов, администраций и предприятий, преподавательский и ученический состав средней школы села Агалы, жители села, ветераны, представители общественности.

Перед бюстом великого лидера в административном здании специального представителя президента Азербайджанской Республики в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, были возложены букеты цветов, память всемирно известного политика почтена минутой молчания.

Участники мероприятия рассказали о содержательной жизни и многогранной деятельности Гейдара Алиева, архитектора и строителя независимого Азербайджанского государства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda ümumilli lider Heydər Əliyevin anım mərasimi olub

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