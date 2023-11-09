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В Зангилане прошла интеллектуальная командная игра "Код Карабах"

В Зангилане прошла интеллектуальная командная игра "Код Карабах" В селе Агалы Зангиланского района прошла логико-интеллектуальная командная игра "Код Карабах", посвященная Дню Победы.
Внутренняя политика
9 ноября 2023 г. 14:44
В Зангилане прошла интеллектуальная командная игра Код Карабах

В селе Агалы Зангиланского района прошла интеллектуальная командная игра "Код Карабах", посвященная Дню Победы.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в освобожденном от оккупации и восстановленном селе Агалы Зангиланского района при организации специального представительства президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, при поддержке Министерства молодежи и спорта, Фонда молодежи и Молодежной организации "Большое возвращение".

В игре приняли участие 10 команд. 60 молодым людям и подросткам были представлены закодированные вопросы о Карабахе, исторической победе в 44-дневной Отечественной войне, а также о Государственном флаге Азербайджана.

Отметим, что специальным представительством президента Азербайджанской Республики постоянно проводятся различные мероприятия для детей, подростков и молодежи, проживающих на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda “Kod Qarabağ” məntiqi-intellektual komanda oyunu keçirilib

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