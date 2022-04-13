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В Зангилане посадили деревья в память о шехидах

В Зангилане посадили деревья в память о шехидах На территории Зангиланского района Азербайджана прошла акция по посадке деревьев.
Внутренняя политика
13 апреля 2022 г. 13:04
В Зангилане посадили деревья в память о шехидах

На территории Зангиланского района Азербайджана прошла акция по посадке деревьев.

Как сообщает командированный в Зангилан сотрудник Report, акция была организована профсоюзом сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) при поддержке Фонда возрождения Карабаха (ФВК).

Участники акции посетили могилы шехидов, расположенные перед въездом в Зангиланский район, и возложили к ним цветы.

Принимавший участие в мероприятии председатель профсоюза М.Исмайлов во время выступления отметил, что шехиды являются символом нашей свободы, независимости, героизма:

"По всему Карабаху, в том числе в Зангилане, развевается трехцветный священный флаг Азербайджана. Одной из основных целей сегодняшней акции по посадке деревьев является содействие увековечению памяти наших шехидов".

В акции принимали участие также матери шехидов. Первоначально было посажено 300 деревьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanda ağacəkmə aksiyası keçirilib

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