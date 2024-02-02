В Зангилане на выборах президента смогут проголосовать более 32 тыс. избирателей

На внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля, в городе Зангилане смогут проголосовать 32 050 избирателей.

На внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля, в городе Зангилане смогут проголосовать 32 050 избирателей.

Об этом находящемуся в Зангилане сотруднику Report сообщили в Зангилан-Губадлинском избирательном округе №125.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. ЦИК зарегистрировал 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.